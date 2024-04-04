عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل توجد علامات توضح رضا الله على العبد؟.. أمين الفتوى يجيب

كيف أعرف أن الله
كيف أعرف أن الله راض عني؟

كيف أعرف أن الله راض عني؟،  أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يوجد علامات توضح رضا الله على العبد؟ 

أمين الفتوى: هذه علامات رضا الله عن العبد

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات اليوم الخميس: "طول ما ربنا يقيمك في عبادة فهو راضي عنك، وطول ما بتعظيم الحرام وتخاف منه، وقلبك يكره الحرام فهذا دليل رضا الله".

وتابع: "من يقبل على الحرام ولا يهاب شيئا، فهذا دليل عدم رضا الله عنه.

كيف نرد على النظريات العلمية المخالفة للقرآن؟ علي جمعة يجيب

سائل: هناك تعارض في مدة خلق الكون بين القرآن والعلم؟ علي جمعة يجيب

كيف أعرف أن الله راض عني؟

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن من علامات رضا الله عن عبده التوفيق فإذا كنت تصلي مثلا ومواظب على الصلاة باستمرار دون انقطاع فهذا توفيق من الله بسبب رضاه عنك.

وأضاف خلال إجابته على سؤال ورد اليه يقول: "كيف أعلم أن الله راضي عني وهل هناك علامات على ذلك؟". قائلا: إذا كنت تداوم على فعل شيء تقربا لله فهو رضا من الله عليك كأن تداوم على صلاة ركعتين يوميا قبل نومك. و"أحب الأعمال الى الله أدومها".

وأوضح "جمعة" ان من بين علامات رضا الله عن عبده هو استجابة الله لدعاء عبده وفي نفس الوقت لا يمكن القول بأن عدم الاستجابة غضب من الله لعل كان التأخير أفضل فالله يعلم وانتم لا تعلمون.

ومن بين علامات الرضا أيضا: "منعك ولو قهرا من المعصية" كأن ان تكون متوجه بسيارتك لفعل معصية ما فتجد إطار السيارة قد تعطل في الطريق فهذا خير لك قدره الله حتى لا تتوجه الى فعل هذه المعصية.

وتابع المفتي السابق أن من بين علامات رضا الله عن عبده ان يكون لسان العبد رطبا من كثرة ذكر الله والتحكم في نفسه عند الغضب.

كما أن هناك علامات تظهر في حياة العبد، قد يكون تفسيرها أنها من سخط وغضب الله عليه، ومن تلك العلامات:

- صد العبد عن أداء الواجبات الشرعية التي افترضها الله عليه.

- مداومة العبد على ما يسخط الله سبحانه؛ من قتل النفس أو الظلم والطغيان.

- توسيع الله تعالى على العبد في رزقه، ومن ثم حرمانه من أداء شكرها، فذلك من علامات سخط الله على عبده.

أمين الفتوى علامات رضا الله عن العبد كيف أعرف ان الله راض عنى دار الإفتاء علي جمعة علامات رضا الله عن عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الإعدام شنقا لـ المتهم الرئيسي بقتل الجنرال اليمني في بولاق

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

قرار شديد جدا.. تعليق صادم من خالد الغندور على تصاعد أزمة الشحات والشيبي

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم ..فيديو

موضوعات متعلقة

هل صيغة تكبيرات المصريين في صلاة العيد شرعية؟.. المفتي يحسم الجدل

دعاء اليوم 25 من رمضان للرزق.. أدركه بـ 10 كلمات حتى الغروب

آخر موعد لـ زكاة الفطر 2024.. وحكم إخراجها مالاً

حكم الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء رمضان

كم باقي على عيد الفطر 2024.. الإفتاء تستطلع هلاله الاثنين وهذه مواعيد صلاته

معجزات ليلة القدر وأسرارها.. اعرف أصح علاماتها لتدركها اليوم

دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان.. أدركه بـ 4 مفاتيح للكرب والذرية

أحمد كريمة: إفطار أهالي 6 أكتوبر والشيخ زايد على أذان القاهرة يفسد صيامهم|فيديو

ترشيحاتنا

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح في ليلة 26 رمضان 2024 بالحرمين

هل صيغة تكبيرات العيد المعتاد عليها المصريون بدعة؟.. المفتي يجيب

رامز جلال يسخر من هبة الحسين: باست زوجها وقالتله طلقني.. والأخيرة ترد.. فيديو

إدارة الإشارة توقع مذكرة تفاهم مع القابضة للكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

السيادة والاستقلال.. الصومال يطالب السفير الإثيوبي بالمغادرة خلال 72 ساعة

غرز الخن.جر في قلب كولا..خفاش المعصرة يرتكب جريمة بشعة في رمضان| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالج الإجهاد والضعف.. اكتشف فوائد وأضرار حبوب الخميرة

تسالى العيد.. فوائد الترمس تفوق التوقع ويقي من أخطر الأمراض

ضلمة في عز النهار.. ظواهر غريبة تحدث أثناء الكسوف القادم

دايما بتأجل وبتكسل .. حيل فعالة للتخلص من التسويف

فيديو

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

هل تستمر الموجة الحارة في العيد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ