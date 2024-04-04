سائل: هناك تعارض في مدة خلق الكون بين القرآن والعلم؟ علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب حول إن هناك نظرية تقول إن الكون تكون فى آلاف السنين، وهناك آية تقول: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»، فهل اليوم هنا المقصود به يوم الكرة الأرضية أم هناك مقاييس أخرى لليوم عند الله؟.

وأوضح الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الخميس: "ده يوم عند الله من أيام ربنا شوف بالنص كده فى القرآن يوم يوم بخمسين ألف سنة من الأرض"، «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ».



وتابع: "طيب لو ارتفعنا أكثر هيكون بمليار سنة، أو أكثر، فى يوم بألف سنة، طيب لو العلم قالي ده إحنا عرفنا إن الكون خلق فى 6 مليارات سنة، طبعا مفيش تعارض".