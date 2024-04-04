علي جمعة: دارون لم يقل إن الإنسان أصله قرد.. وأصل الأنواع ليس علما

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة إن هناك نظريات افترضها علماء مشاهير، واثروا فى سياسيين منهم هتلر، مثل دارون وكتبه أصل الأنواع، ونظرياتهم تتعارض مع الدين الإسلامي، منها إن البني آدم فى الأصل قرد؟.

ورد الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الخميس: "أنا متأكد إنك أنتى لم تقرأى نظرية دارون، لأنه لم يقل إن الإنسان أصله قرد، هو دارون اللى حصل له لاحظ إن اللى خالق السمكة هو اللى خلق العصفورة واللى خالق القرد هو اللى خلق الإنسان، ودارون كان قسيس فى كنيسة، لكن هو قال محتار هى السلسلة دى عاملة كده إزاى وألف أصل الأنواع وهو ليس علم ولكن نظرية".

وتابع: "العلم محتاج إلى تجربة ومشاهدة، هل هو شاف قرد يتحول إلى إنسان، أو سمكة تتحول عصفورة، وإحنا عندنا تفسير هو إن الله واحد والذى خلق هذا وهذا، وأمره إذا أراد شيئا فيقول له كون فيكون، وأنتى هنا لازم تفرقى بين العلم والنظرية".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.