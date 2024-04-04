كيف نرد على النظريات العلمية المخالفة للقرآن؟ علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة إن هناك نظريات نقوم بدراستها تخالف مع ما جاء فى الدين، وناس شايفة إن القرآن فيه خطأ إزاى نرد عليهم؟.

وقال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين": "جهلة، والجهل لا يبنى عليه حاجة والجاهل نعلمه، وعاوزين نعرف إيه اللى الحاجات اللى عاكسة دماغه ونفهمه، والجاهل هذا مبلغه من العلم، ومش بيكون عليه إثم إلا لو تكبر".

وسألت طفلة أخرى، طيب ليه فى المنهج لا يصححون لنا هذه الأخطاء بحكم إننا دولة مسلمة؟.



ورد الشيخ على جمعة: "قولك معناه إن حضرتك مش بتقري، هناك آلاف الصفحات التي ألفت في هذا الموضوع وجاوبت عنه وانتهت منه، حاولي تكوني الباحثة عن الحقيقة، مش كل حاجة متاحة في النت اللي لحس دماغ الشباب، ارجعوا للكتاب لتجدوا صنفًا آخر من المعرفة مش هتلاقوه في الإنترنت".