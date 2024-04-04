عظيمة الأجر.. مفتي الجمهورية: ليلة القدر تنزّل الملائكة فيها بالبركة والرحمة



أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن ليلة القدر ليلة سلام تنزّل الملائكة فيها بالبركة والرحمة؛ وهي ليلة عظيمة الأجر، يعدل ثوابها ثواب العمل الصالح أكثر من 83 سنة لقولِه تعالى " ليْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ".

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ليلة القدر تكون في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، في الليالي الوترية، وهي ليلة مشهودة يحصل فيها مزيد اتصال بين العباد وربهم سبحانه وتعالى.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن الليالي الوترية تكون إِحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، فَمَنْ قَامَهَا إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ».

