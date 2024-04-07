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ديني

الإنسان أصله قرد والأرض كروية.. علي جمعة يجيب على أسئلة تشغل أذهان الشباب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال من فتاة تقول فيه (هل صحيح أن نظرية التطور تقول إن الإنسان أصله قرد؟)

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وقال علي جمعة، في برنامج "نور الدين" الذي يذاع يوميا في شهر رمضان، إن داروين إن لم يقل إن الإنسان أصله قرد، منوها بأن داروين لاحظ وحدة الأرض فالذي خلق السمكة والعصفورة والقرد والإنسان هو رب واحد.

وتابع علي جمعة: داروين كان يعمل قسيس في الكنيسة، ونظر في عملية تطور العالم من حوله، وألف "أصل الأنواع" منوها بأن "أصل الأنواع" ليس علم، ولكنه نظرية.

وأشار إلى أن العلم يحتاج إلى تجربة ومشاهدة، ولكن داروين لم يرى قرد يتحول إلى إنسان، ولهذا فما قاله يعتبر نظرية فقط وليس علم.

وتابع: ما فعله داروين يمكن أن يفعله أي شخص غيره، ولكننا كمسلمون لدينا تفسير لنا وهو أن الله واحد وهو الذي خلق الكون كله، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

وأوضح، أن الشباب عليهم أن يفرقوا بين النظريات والعلم الحقيقي المبني على التجربة والمشاهدة، مثل أن الماء مكون من هيدروجين وأكسجين.

كما أجاب علي جمعة، على سؤال من أحد الشباب يقول فيه (الأرض كروية ولكن في القرآن يقول {وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ} فما المقصود بـ "سطحت"؟

وقال علي جمعة، في برنامج "نور الدين"، إن معنى قوله تعالى {وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ} أي لها سطح، فهناك فرق بين الامتداد.

وتابع قائلا: (لو قلت لي مثلا والأرض بسطناها أو البسيطة أي المبسوطة وذلك لأنك إذا سرت على الكرة لا تنتهي حتفضل ماشي من غير نهاية وهذا سطحها).

علي جمعة نظرية التطور نور الدين القرد داروين

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