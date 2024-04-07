كنيسة الروم الأرثوذوكس تنظم سحورا للمسلمين بمشاركة طوائف المجتمع

نظم الأب هشام بندلمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، سحورا للدمايطة، بحضور كافة طوائف المجتمع الدمياطى .

من جانبه صرح الأب بندلمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، أن الدمايطه اعتادوا على الوحدة الوطنية وتنظيم حفل سحور كل عام في شهر رمضان يجمع بين المسلم والمسيحي معا على سفرة السحور بالكنيسة

وأشار إلى أن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، يشاركه كافة المناسبات المختلفة ويتشاركان معا في المناسبات وتقديم التهاني لبعضهم البعض.

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وأوضح، أنه يشعر بالسعادة عندما يري الوحدة الوطنية متجسدة في الحب والإخاء بين المسلم والمسيحي وهم جالسون جنبا إلى جنب في جو يسوده الإخاء والمحبة والألفة.