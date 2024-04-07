صحة الإسكندرية تكثف استعداداتها لعيد الفطر المبارك

عقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم الطب العلاجي و الطب الوقائي و مديري الادارات ومديري المستشفيات لمناقشة استعدادات المستشفيات خلال فترة الاحتفالات بالأعياد.

وقالت الدكتورة غادة ندا عقب الاجتماع أنه تقرر رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة تزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ، وتكليف مديرى المستشفيات و الوكلاء بالتواجد بالمستشفيات على مدار الساعة وزيادة أعداد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين فى كافة التخصصات مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ و المستلزمات.

كما صرحت أن غرفة طوارئ بالمديرية قائمة بالعمل على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة.