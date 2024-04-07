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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري البورسعيدي: خاطبنا لجنة الحكم بشأن الأخطاء.. صبرنا ينفد

المصري والاتحاد السكندري
المصري والاتحاد السكندري

انتقد رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم في مباراة المصري والاتحاد السكندري في الدوري.

 

وقال رجب عبد القادر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "الحكم عبد العزيز السيد كان حريصا على قلب الأمور وهناك تربص كبير في قراراته التحكيمية".

 

وتابع: "نرى أن الأمور لا تتحسن ولجنة الحكام مصممة على تواجد عبد العزيز السيد في مبارايات المصري المصيرية وصبر الجماهير البورسعيدية والمجلس سينفد وهناك تعنت كبير من لجنة الحكام تجاهنا".

 

وأكمل: "كل مباراة حرجة يتم فيها تعيين عبد العزيز السيد، وتقدمنا بشكوى رسمية ونطالب باستبعاد الحكم من أي مباراة للفريق خلال الفترة القادمة.

 

وأردف: "اعترضنا على تعيين الحكم، والجماهير طالبتنا بمخاطبة لجنة الحكام وننتظر رد نهائي".

 

واختتم: استاد المصري يسير بشكل جيد ونأمل في الفترة القادمة بوجود ملعب ونخرج من المعاناة القوية التي نعاني منها".

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