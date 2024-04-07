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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: مسجد الصحابة بشرم الشيخ من أهم المزارات السياحية

مسجد الصحابة
مسجد الصحابة

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي ضرورة الحفاظ على المظهر التراثي لمسجد الصحابة بشرم الشيخ الذي يعتبر تحفة فنية.


جاء ذلك خلال  اللواء دكتور خالد فودة، آخر مستجدات أعمال تطوير وصيانة مسجد الصحابة والمركز الثقافي الإسلامي الملحق به بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ.

وتابع المحافظ الأعمال التي تشمل صيانة المسجد من الداخل والخارج، والفرش والإنارة بالاضافة، وصيانة النافورة واللاند سكيب، واعمال صيانة اجهزة الكمبيوتر بالمركز الثقافي الإسلامي الملحق بالمسجد.

كما قام المحافظ بتفقد المركز الثقافي الاسلامي وثمن دور المركز في توصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد السلام، وأن الإسلام دين سلام.

وشدد المحافظ علي ضرورة الحفاظ علي المظهر التراثي للمسجد، حيث انه مزار هام لكافة ضيوف المحافظة بالإضافة إلى أنه مزار رئيسي في كافة البرامج السياحية بشرم الشيخ من مختلف الجنسيات، لافتا إلى أن افتتاح أعمال التطوير اليوم الأحد بتكريم حفظة القران الكريم من أبناء المحافظة.

وفي نفس السياق تفقد المحافظ أعمال التطوير بالسوق القديم و مصر القديمة مشددا علي الالتزام بالتعليمات الصادرة بالمواعيد المقررة لدخول السيارات للسوق مساء لافساح الطريق لرواد وزوار السوق القديم.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال النظافة والدهانات والعلامات الإرشادية بالطرق الداخلية بالمدينة ضمن استعدادات شرم الشيخ لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

يشار إلى أنه جرى إنشاء مركز ثقافي عالمي بمسجد الصحابة، لمخاطبة العالم باللغات الأجنبية، من أجل توصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد السلام، وأن الإسلام دين سلام ومحبة، ويعتبر المركز الثقافي بشرم الشيخ منارة دينية وثقافية لنشر الفكر الوسطي المستنير، في مختلف ربوع جنوب سيناء.
بالإضافة الي الدورات التدريبية التي تتم بالمركز الثقافي العالمي بشرم الشيخ، باعتباره  منبراً للتعليم والثقافة بين الجميع.

وينظم المركز دورات تدريبية للمشايخ والدعاة، لإمدادهم بثقافة الحوار مع الديانات الأخرى، وكيفية الوصول للمواطن المسلم، وأهمية التعايش مع الجميع، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية لتعليم اللغات الأجنبية للمواطنين دون مقابل.

ويشمل  المركز 50 جهازاً للتواصل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويضم قاعدة بيانات ضخمة، تضم جميع المراكز الثقافية على مستوى العالم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط مدير عام أوقاف جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد.
 

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جنوب سيناء فودة فودة يشدد مسجد الصحابة التراثي

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