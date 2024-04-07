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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي بشأن قاتـ.ـل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس بسبب سيجارة

صدى البلد

 جدّد قاضي المعارضات، حبس المتهم بقتـ.ـل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال أصدقاء مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس، الذي لقي مصرعه على يد عامل بسبب سيجارة في نهار رمضان.

وشرح أصدقاء المجني عليه، في تحقيقات النيابة تفاصيل الواقعة حيث أكدوا أن الواقعة كانت يوم الثلاثاء الماضي في تمام الساعة الثامنة ونصف، وقبل الواقعة حصل خلاف بين المجني عليه والمتهم بسبب شرب الأخير للسجائر في نهار رمضان.

التجمع الخامس
 

وأوضح اصدقاء مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس، أن المتهم تربص للمجني عليه واستلم سلاح أبيض وهروب خلف الضحية وسدد له عدة طعنات منها طعنة استقرت في القلب.

وكانت اصطحبت الأجهزة الأمنية، المتهم بقتل مدير كافتيريا داخل مستشفى بالتجمع الخامس لتمثيل جريمته للوقوف على ملابسات الواقعة تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى الجوي بالقاهرة الجديدة تفيد استقبالها شاب مصاب بعدة طعنات وتم إيداعه في غرفة العمليات، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وكلفت بإجراء تحريات المباحث وتبين أن المجني عليه يعمل مدير كافتيريا في مستشفى بالقاهرة الجديدة وأثناء عمله نشب خلاف بينه وبين أحد الأشخاص في العمل.

وأوضحت التحريات، أن المتهم تناول سلاحا أبيض وسدد له عدة طعنات مختلفة في أنحاء جسده أسفر عن مقتله وفر هارباً، بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم يعمل ايضا في المستشفي وتم ضبطه وبحوزته السلاح.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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