فريق كامل خارج الملعب.. غيابات الزمالك أمام فيوتشر اليوم في الكونفدرالية

يعاني الزمالك العديد من الغيابات حيث يغيب عنهم 12 لاعبًا قبل مواجهتهم مع فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

غيابات الزمالك أمام فيوتشر هم:

1. عبد الله السعيد (عدم القيد الإفريقي)

2. ناصر ماهر (عدم القيد الإفريقي)

3. سيف جعفر (عدم القيد الإفريقي)

4. محمود حمدي الونش (إصابة)

5. محمد عبد الشافي (إصابة)

6. يوسف أوباما (إصابة)

7. محمد صبحي (إصابة)

8. محمود علاء (إصابة)

9. محمد أشرف روقا (عدم الجاهزية)

10. إبراهيما نداي (عدم الجاهزية)

11. ترافيس موتيابا (لأسباب فنية)

12. محمد عاطف (لأسباب فنية)

ويسعى الزمالك لتأكيد تفوقه في لقاء الإياب الذي سيقام اليوم، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، بهدف التأهل لنصف نهائي البطولة.