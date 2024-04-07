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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: الحرب في غزة يجب أن تنتهي فوراً

ريشي سوناك
ريشي سوناك

نشر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد، خطابا بمناسبة مرور ستة أشهر على بداية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء في خطاب سوناك: "نحتفل اليوم بمرور ستة أشهر على الهجوم الإرهابي الفاضح في 7 أكتوبر، وهو الهجوم الأكثر فظاعة في تاريخ إسرائيل وأكبر خسارة في أرواح اليهود منذ الحرب العالمية الثانية".

وقال: "بعد مرور ستة أشهر، ما زالت جراح الإسرائيليين لم تلتئم بعد والعائلات حزينة والمختطفون ما زالوا في أيدي حماس، وبعد ستة أشهر تستمر تكلفة المدنيين في قطاع غزة في التزايد بجانب الجوع واليأس والخسارة".

وكتب سوناك: "إننا نواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها وأمنها ضد حماس".

وأضاف: "لكن المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من إراقة الدماء، ومرعوبة من مقتل الأبطال البريطانيين الذين جلبوا الغذاء للمحتاجين، يجب أن ينتهي الصراع الرهيب، يجب إطلاق سراح المختطفين، يجب أن تتدفق المساعدات التي نحاول جلبها في الجو والبحر والبر".

وتابع: "إن أطفال قطاع غزة يحتاجون إلى وقف فوري لإطلاق النار، وقف إطلاق نار طويل الأمد، وهذا هو الطريق الأسرع لإعادة المختطفين وإدخال المساعدات، مع وقف القتال ووقف الخسائر في الأرواح البشرية".

وختم سوناك: "لمصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين يستحقون العيش بسلام وأمن وكرامة، سنواصل العمل من أجل تحقيق ذلك".

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