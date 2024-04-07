مجاملة صن داونز.. فرج عامر يعلق علي التحكيم في دوري أبطال افريقيا

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي مباراة صن داونز أمام يانج أفريكانز عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب فرج عامر :"الإعلام التونسي يتحدث عن المجاملات الصارخة لصن داونز الذي تأهل بدون حق لنصف نهائي بطولة ابطال افريقيا ويخشي أن يستمر مجاملة لصن داونز من الكاف حتي يحصل علي البطولة ، لما يكون الإنسان في مركز رياضي رفيع مثل رئيس الكاف يجب أن يترفع ويصبح مسئولا عادلا لكل الاندية ولا ينظر من منظور ضيق لانتماته الشخصية.

وتابع : أكيد ميتسبي رئيس الكاف الحالي عارف ويعي هذا الكلام جيدا ، إلا اذا كان التحكيم الأفريقي بيساعد صن داونز بدون علمه ولمجرد التقرب منه وهذا احتمال وارد بنسبه ضعيفة".



عبر نادي يانج أفريكانز التنزاني عن غضبه الشديد بشأن ما حدث في مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إيابدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يانج أفريكانزالتنزاني يقدم شكوى رسمية ضد حكم مباراة صن داونز بالأمس"

وخرج يانج أفريكانز بعد التعادل مع صن داونز على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في لقائي الذهاب والعودة بنفسالنتيجة 0-0، وعندما احتكموا لركلات الترجيح خسر الفريق التنزاني بنتيجة 3-2.



وشهدت المباراة في الدقيقة 59 حالة مثيرة للجدل، حيث سجل يانج أفريكانز هدفًا ولكن تقنية الـVAR لم تحتسبه وأكدعلى القرار الحكم الموريتاني، بيدا دحاني.

الحالة كانت جدلية بدرجة كبيرة إذ كانت الكرة قد تخطت بكامل محيطها لخط المرمى الخاص بنادي صن داونز أم لا.