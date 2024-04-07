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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى للمواطنين.. التموين تعلن عن طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مخفضة

كحك العيد
كحك العيد

أكد ناصر ثابت، وكيل أول   وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك متابعة على المجازر، ومحلات بيع اللحوم والدواجن وهناك متابعة وتنسيق مع الطب البيطري، والصحة، للتأكد من سلامة اللحوم والدواجن، والسلع المقدمة للمواطنين.

وقال ناصر ثابت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “فاتن عبد المعبود، وعبيدة”، أن وزارة التموين ستعمل على طرح كميات من "البسكويت والبتيفور والكحك"، بمخابزها، بتخفيضات تصل 15% إلى 30%،

وتابع وكيل أول وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أن سعر كيلو “الكحك السادة” 170 جنيه “كحك المكسرات” 210 جنيه، في حين أن سعر كيلو "البسكويت النشادر" 140 جنيه “البسكويت اللوكس” 150 جنيها.

وأشار ناصر ثابت إلى أنه في حالة وجودة شكوى من المواطن، يمكنه الإتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588،  أو التوجه مباشرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية.

وزارة التموين محافظة القاهرة البسكويت البتيفور الكحك

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