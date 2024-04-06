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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصيلحي:متابعة انتظام عمل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية على مدار الشهر وخلال عيد الفطر

صدى البلد

تلقي الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الادارة المركزية لشئون التوزيع يفيد بالمتابعة اليومية للتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة وتوافر الخبز البلدي المدعم وبيعة للمواطنين بالمواصفات والاوزان والاسعار المقررة.

واكد  وزير التموين والتجارة الداخلية،  إنشاء غرفه عمليات مركزيه بالوزارة واخرى بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع.

وأشار  الدكتور ‏‏ علي المصيلحي انه يتابع يوميًا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة وكذلك توافر ‏الوقود واسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات التموينية ومن جانب فرق العمل والتفتيش والمتابعة والرصد الميداني على ارض الواقع.

كما صرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير  احمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميا ضخ السلع واللحوم أيضا.

وأشار معاون الدكتور الوزير إلى ان الدكتور علي المصيلحي قد وجه مديري المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات بالإدارة التابعه لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضا،  مشيراً إلى أن توجيهات ‏السيد الأستاذ الدكتور الوزير للمديريات شملت كذلك المتابعة اللحظية لتوافر ‏السلع بكافة الأنشطة التجارية والتموينية وكذلك توافر الوقود والمرور عليها ‏للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة والمرور علي مستودعات الغاز ‏للتأكد من الالتزام ببيع الاسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الدكتور الوزير أن السيد الأستاذ الدكتور الوزير قد ‏شدد علي المديريات بمتابعة عمل المخابز يوميا وتوافر الدقيق بها وكذلك انتظام عمل مخازن الجملة والمنافذ التموينية والمجمعات الإستهلاكية.‏

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