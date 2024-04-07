بعد جاي زي وريهانا.. تايلور سويفت تدخل نادي الأثرياء بمبلغ لا يصدق|شاهد

دخلت مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت نادي أصحاب المليارات بأصول تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، بحسب أحدث تصنيف لثروات مشاهير العالم لمجلة “فوربس”.



جولة فنية ضخمة

وذلك بعد سنة تاريخية لنجمة البوب فازت فيها للمرة الرابعة بجائزة ألبوم العام في حفل “جرامي”.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

ونادي أثرياء العالم هم الذين تخطت ثروتهم المليار دولار، ويأتي من ضمنهم المغني جاي زي بـ 2.5 مليار دولار، وريهانا بـ 1.4 مليار دولار، لكن سويفت هي أول فنانة وفنان يتخطى عتبة المليار بفضل الموسيقى حصرًا بعد الإيرادات الطائلة لجولتها الفنية الضخمة “إيراس” التي استمرت 152 يومًا.

