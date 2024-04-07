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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار ونشاط بالرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتُحذر من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع أن تسجل العظمى 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، موضحة أن اليوم يوجد أيضًا سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى و الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية وحارة على المناطق الجنوبية، أما فترة الليل تسود أجواء شتوية مائلة للبرودة.
 

ظاهرتان جويتان

وأوضحت أن هناك نشاط في حركة الرياح مع دخول فترة الليل وهي غير مثيرة للرمال والأتربة وتعمل على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى أن هناك عودة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

الأرصاد الأرصاد الجوية لطقس العظمى هيئة الأرصاد الجوية

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