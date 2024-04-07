6 أشهر من القتل والتدمير والتهجير والتجويع|حرب إسرائيل الدامية مستمرة في غزة

بعد انقضاء نصف سنة من الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، وبعد فشلها في تحقيق الأهداف التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أشهر.

هاجمت الصحف العبرية صباح يوم الأحد حكومة الحرب الإسرائيلية، معتبرة أن طريقة إدارتها للحرب والأزمة لم تكن فعالة، وتسببت في تفاقم الوضع داخلياً وإقليمياً، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وكتبت صحيفة "هآرتس" العبرية في اليوم الـ 184 للحرب، مرت ستة أشهر ومنذ السابع من أكتوبر وضع إسرائيل يزداد سوءاً.

وشددت الصحيفة في افتتاحيتها على "ضرورة إنهاء الحرب"، مؤكدة أنه "على نتنياهو الانصراف فهذه أصبحت قضية حياة أو موت".

