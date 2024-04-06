الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من غدًا الأحد هناك المزيد من التعمق للمنخفض الجوي الذي تتاثر به البلاد، حيث تشهد درجات الحرارة مزيدا من الانخفاض، ومن المتوقع استمرار هذه الانخفاضات حتى نهاية هذا الأسبوع.



وأضافت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية واستمرار نشاط الرياح على مدار هذا الأسبوع الذي يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع زيادة فرص سقوط الأمطار في بعض الأيام خاصة يومي الإثنين والثلاثاء وستكون رعدية أحيانًا، موضحة أن هذه الأجواء مستمرة حتى أول أيام العيد.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه اعتبارًا من اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل يصل لـ 4 درجات مئوية عن الأيام الماضية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع أن تسجل العظمى 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، موضحة أن اليوم يوجد أيضًا سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

واستطردت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى و الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية وحارة على المناطق الجنوبية، أما فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة.



ظاهرتان جويتان

وأوضحت أن هناك نشاط في حركة الرياح مع دخول فترة الليل وهي غير مثيرة للرمال والأتربة وتعمل على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى أن هناك عودة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.