ظاهرتان جويتان|الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم وتُحذر من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه اعتبارًا من اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل يصل لـ 4 درجات مئوية عن الأيام الماضية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم متوقع أن تسجل العظمى 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، موضحة أن اليوم يوجد أيضًا سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى و الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية وحارة على المناطق الجنوبية، أما فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة.



ظاهرتان جويتان

وأوضحت أن هناك نشاط في حركة الرياح مع دخول فترة الليل وهي غير مثيرة للرمال والأتربة وتعمل على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى أن هناك عودة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.