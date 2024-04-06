بلمسة عصرية .. معرض يعيد إحياء الأيقونات اليابانية التقليدية في ميلانو

يتم إحياء مطبوعات "أوكييو-إي" (Ukiyo-e) اليابانية التقليدية في هذا المعرض الجديد في ميلانو. وقد تمت ترجمة "أوكييو-إي" على أنها "عالم عائم على المطبوعات"، وحظيت بشعبية كبيرة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر.

وأنتج الفنانون مطبوعات ولوحات خشبية حول العديد من المواضيع بما في ذلك المناظر الطبيعية والفولكلور والوجوه الشهيرة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتحتوي كلمة "Ukiyo-e" على كلمتين: "ukiyo"، والتي تعني العالم العائم. حرفيا، يعني العالم المعاصر. وحرف "e" الذي يعني كذلك في اللغة اليابانية المطبوعات والصور والرسومات.

