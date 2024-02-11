جويل مردينيان تسرق الأضواء في شوارع ميلانو

نشرت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان، صورا جديدة تضمنت جولتها فى شوارع مدينة ميلانو ثانى أكبر المدن الإيطالية بعد العاصمة روما.

وأدهشت الصور الجديدة لـ جويل مردينيان متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث بدت باطلالة شتوية أنيقة مرتدية بالطو فرو باللون الاسود، تاركة خصلات شعرها الاشقر منسدلة مع مكياج صاخب.

من هى جويل مردينيان

جويل مردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي.

كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا، ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.