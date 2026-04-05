نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في شوارع باريس| صور

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار خلال أحدث ظهور لها من باريس، حيث شاركت جمهورها بإطلالة شتوية أنيقة عكست ذوقها الراقي في اختيار الأزياء.

وظهرت نسرين في شوارع باريس بإطلالة كلاسيكية مميزة، حيث ارتدت معطفًا طويلًا باللون العنابي، نسقته مع بوت جلدي بنفس اللون وحقيبة أنيقة، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة.

واعتمدت نسرين طافش تسريحة شعر منسدلة بشكل ناعم، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، لتكمل ظهورها بإطلالة تجمع بين البساطة والأناقة.

يُذكر أن نسرين طافش تحرص دائمًا على مشاركة متابعيها لحظات من رحلاتها، خاصة من باريس، حيث تستعرض أحدث إطلالاتها التي تلقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي