في مشهد مهيب .. 200 ألف مصل يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى|فيديو

أدى آلاف الفلسطينيين، الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود والتضييقات الإسرائيلية بحسب ما ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

واكتظت باحات ومصليات المسجد الأقصى بالمصلين الذين جاؤوا من الضفة الغربية ومدينة القدس، رغم القيود والحواجز.

ويذكر أن القوات الإسرائيلية شددت من إجراءاتها في محيط مدينة القدس وأقامت العديد من الحواجز، كما شددت من إجراءاتها بالبلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد.

