موعد سنوي متجدد.. الرئيس السيسي: ليلة القدر اقترنت اقترانا وثيقا بالبر والوفاء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أتقدم بخالص الدعاء لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يحفظ وطننا وأن يبارك جهود أبنائه المخلصين وأن يرحم ويتقبل شهداءنا، راجين من الله عز وجل أن سيدد خطانا ويوافقنا بمل فيه خير لصالح وطننا العزيز”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر: "أتوجه كذلك بالتهنئة لحفظة كتاب الله والتحية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وللعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح ونهجه الوسطي المعتجل والتصدي للغلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف".

وتابع رئيس الجمهورية: “ليلة القدر المباركة بكل ما تحمله من معانٍ دينية وروحانية كبيرة تعد موعدا سنويًا متجددًا لاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله، واقترنت اقترانًا وثيقًا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين بالفوز برضا الله”.

