رسالة مهمة من شيخ الأزهر الشريف لـ علماء الأمة الإسلامية.. فماذا قال؟

اختتم الشيخ أحمد الطيب، إمام الأزهر الشريف حديثه برجاء لعلماء الأمة الإسلامية، وهو النهوض لتحقيق وحدة علمائه تجمع رموز الإسلام من سنة وشيعة وقبضية وغيرهم من أهل القبلة، معقبًا: “يجتمعون بقلوبهم ومشاعرهم قبل عقولهم وعلومهم ويجلسون على مائدة واحدة ويضعون حدود فاصلة بين ما يجب الاتفاق عليه ومايصح الاختلاف فيه والاقتداء في الاختلافات بالصحابة رضي الله عنهم”.



وأكد “الطيب” خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي، أن اتفاق علماء الأمة سوف يثمر عنه اتفاق قادتها ويدفعهم لتحقيق مصالح الأمة الإسلامية.



كما هنأ الشيخ أحمد الطيب، إمام الأزهر الشريف الرئيس السيسي على توليه فترة رئاسية جديدة.