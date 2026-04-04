الذهب يخسر 30 جنيهًًا في تعاملات اليوم و أشهر عيار يسجل 7150 جنيهًا

استمر انخفاض سعر الذهب في مصر في تعاملات مساء اليوم السبت 4-4-2026 داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب 10 جنيهات جديدة في تعاملات مساء اليوم ليصل إجمالي ما خسره المعدن الأصفر 30 جنيهًا على مستوى الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7150 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8171 جنيهًا للشراء و 8114 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7490 جنيهًا للشراء و 7438 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7150 جنيها للشراء و 7100 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 6128 جنيهُا للشراء و 60285 جنيهُا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 57.2 ألف جنيه للشراء و 56.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4677 دولار للشراء و 4675 دولار للبيع.