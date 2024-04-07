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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لحماية الحيوانات.. منظمة "الفاو" تقدم مئات الأطنان من الأعلاف إلى غزة

صدى البلد

تقوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بتسليم 150 طنًا من إجمالي 1.500 طن من الأعلاف الحيوانية إلى آلاف الأسر التي تنشط في مجال تربية المواشي في قطاع غزة لحماية الحيوانات ودعم الإنتاج المحلي من البيض والحليب ومنتجات الألبان واللحوم وسط خطر وشيك للمجاعة.

ورغم تقلص قطاع الزراعة قبل الحرب، فقد ظلّ حيويًا للاقتصاد المحلي. وقبل الـ 7 أكتوبر، نجح منتجو الأغذية في غزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع من البيض والحليب والدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والخضروات والفواكه.
 

 وهي عناصر لا غنى عنها لنظام غذائي صحي ومغذي، وخاصة للأطفال، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قطاع غزة غزة 7 أكتوبر يورونيوز

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