الفاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لسابع شهر على التوالي

تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية لسابع شهر على التوالي خلال فبراير وسط ارتفاع أسعار السكر واللحوم، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة اليوم الجمعة الثامن من مارس سجل المؤشر في المتوسط 117.3 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يعد مستوى أقل من 118.2 نقطة المسجل في يناير كانون الثاني، كما أنه أقل مستوى منذ فبراير شباط 2021.

هذا وانخفض مؤشر الحبوب 5% على أساس شهري، وسط توقعات بمحصول كبير من الذرة في أميركا الجنوبية وأسعار تنافسية من أوكرانيا.

وعلى مستوى أسعار الزيوت، فتراجعت 1.3% و11% في فبراير شباط على أساس شهري وسنوي على الترتيب، في ظل توقعات بوفرة الإمدادات من أميركا الجنوبية، كما انخفضت أسعار زيت بذور اللفت ودوار الشمس.

فيما ارتفع مؤشر فاو للسكر بنسبة 3.2% على أساس شهري، بما يعكس استمرار المخاوف ذات الصلة بالإنتاج المرتقب في البرازيل.

وعلى صعيد التوقعات لعام 2024، رفعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنتاج القمح 1% عن العام السابق ليصل إلى 797 مليون طن بفضل الطقس المواتي في أميركا الشمالية وروسيا، أكبر المصدرين، وأيضاً في الصين والهند وإيران وباكستان وتركيا.