عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مساعد وزير الإسكان يبحث مع ممثلى «شنايدر إليكتريك» التعاون لإقامة 1000 منزل ذكي

صدى البلد

عقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع ممثلى شركة "شنايدر إليكتريك" الفرنسية، وبحضور ممثلى وزارة التجارة والصناعة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، لبحث سبل التعاون مع الشركة فى مبادرتها المقترحة بشأن إقامة مجموعة من 1000 منزل مزود بحلول ذكية من تصميم الشركة، وذلك تماشياً مع جهود الدولة، فى وضع وتطبيق استراتيجية المدن الذكية المستدامة، والتوجه نحو التحول الرقمى، واستخدام الحلول الذكية لحل مشاكل العمران.

وأوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أنه تم خلال الاجتماع مع ممثلى شركة "شنايدر إليكتريك" الفرنسية، استعراض تفاصيل مبادرة الشركة لإقامة 1000 منزل مزود بحلول ذكية، وكيفية الاستفادة من تلك المبادرة، وتكاملها مع استراتيجيات المدن الذكية والمستدامة، وتطبيقها بإحدى المدن الجديدة، كنموذج يمكن التوسع في تطبيقه مستقبلاً.

وتم الاتفاق على دراسة تطبيق نموذج بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها واحدة من مدن الجيل الرابع، التى تم تصميمها لتكون مدينة ذكية مستدامة، وكذا إمكانية تطبيقها فى المبانى القائمة بالفعل.

شنايدر إليكتريك وزارة التجارة والصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

توقعات بتراجعه لـ41 جنيها| مفاجأة بسعر الدولار الآن بعد قفزة الاحتياطي

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

طقس أول أيام عيد الفطر.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الأمطار وانخفاض الحرارة

ترشيحاتنا

الأوقاف تصدر بيانا حول حريق قرب مسجد السلطان أبو العلا

33 ألف شهيد.. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

نشرة الطرق| تنسيق بين المرور والأرصاد.. وأعمال 7 محطات مترو تسبب كثافات بشارع الهرم

استيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة.. حقيقة أم شائعة؟

وضع حرج في أورسك الروسية بعد انهيار سد المدينة

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان للرزق.. كلمتان مجابتان بسرعة البرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا تؤدى مناسك العمرة مع زوجها وابنتها.. صور

طريقة عمل الترمس الحلو

رمضان في مصر حاجة تانية| مائدة الوايلي.. هدية المصريين للفلسطينيين

وضعها في الثلاجة.. احتياطات لتجنب أمراض الرنجة

فيديو

مع سيارة نعمة الأفوكاتو.. مفاجأة مي عمر لجمهورها فى العيد

الذهب يصعد بسرعة الصاروخ .. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد خلافاتهما.. هل تعود بوسي لطليقها هشام ربيع؟

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ