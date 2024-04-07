عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مع سيارة نعمة الأفوكاتو.. مفاجأة مي عمر لجمهورها فى العيد

مى عمر
مى عمر

نشرت مى عمر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام حيث تظهر مرتدية فستان وبصحبتها سيارة نعمة الأفوكاتو التى ظهرت معها فى مسلسل حمل نفس الاسم.

وعلقت مى عمر: تفتكروا أنا بصور إيه وعربية "نعمة" بتعمل إيه هنا ... مفاجأة"، وكتبت تعليقا على الفيديو: "مفاجأة كبيرة أوي في العيد، تفتكروا ايه ؟؟".

وتدور أحداث المسلسل من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى. 

النجمة مي عمر سيارة نعمة الأفوكاتو عماد زيادة محمد سامى نعمة الأفوكاتو الفنانة مى عمر مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

توقعات بتراجعه لـ41 جنيها| مفاجأة بسعر الدولار الآن بعد قفزة الاحتياطي

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

طقس أول أيام عيد الفطر.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الأمطار وانخفاض الحرارة

موضوعات متعلقة

أثار الجدل.. حقيقة تكريم كزبرة فى الجامعة البريطانية| تفاصيل

نادين نسيب نجيم تكشف كواليس صفع محمد الأحمد لها

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

بـ 100 راجل الحلقة 27 .. محمد رضوان يقـ.ـتل محمد القس وانهيار سمية الخشاب

قلع الحجر الحلقة 27.. جلسة صلح بين محمد رياض وأيمن الشيوي

محمد رياض: لم أقلق من تقديم شخصية فرماوى الشرير

اللى فارق فارق.. وليد سعد يعود للغناء بعد في العيد غياب 17 عام

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لإصابة حسين الشحات وموقفه من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأوقاف تصدر بيانا حول حريق قرب مسجد السلطان أبو العلا

33 ألف شهيد.. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

نشرة الطرق| تنسيق بين المرور والأرصاد.. وأعمال 7 محطات مترو تسبب كثافات بشارع الهرم

استيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة.. حقيقة أم شائعة؟

وضع حرج في أورسك الروسية بعد انهيار سد المدينة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا تؤدى مناسك العمرة مع زوجها وابنتها.. صور

طريقة عمل الترمس الحلو

رمضان في مصر حاجة تانية| مائدة الوايلي.. هدية المصريين للفلسطينيين

وضعها في الثلاجة.. احتياطات لتجنب أمراض الرنجة

فيديو

مع سيارة نعمة الأفوكاتو.. مفاجأة مي عمر لجمهورها فى العيد

الذهب يصعد بسرعة الصاروخ .. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد خلافاتهما.. هل تعود بوسي لطليقها هشام ربيع؟

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ