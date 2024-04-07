عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تسلم 17 رأس ماشية للمستحقين في صان الحجر

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تُولى اهتماما كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية و محدودى الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المستمر و الدائم مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية النشِطة لتقديم أفضل الخدمات لهم و العمل على تحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم تسليم ١٧ رأس ماشية حلوب بالمواليد بقرية اللبشة التابعة لإدارة الحسينية البيطرية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية من المطلقات ومحدودى الدخل و المعاقين دون تحملهم أى أعباء مادية، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول تعاون بين مديرية الطب البيطرى وجمعية الأورمان بقيادة اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان بمصر و ممثلها بمحافظة الشرقية المستشار سيد الشوربجى مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية.

في احتفالية كبري..أهالي ابونجاح بالشرقية يكرمون 700 من حفظه القرآن الكريم

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن أطباء إدارة الحسينية البيطرية قاموا بتحصين رؤوس الماشية التي تم تسليمها بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتأمين على رؤوس الماشية المسلمة.

وأكد المستشار سيد الشوربجى مدير عام الأورمان بالشرقية أنه تم اختيار الحالات المستحقة وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات وهم ما يطلق عليهم الأسر الأولى بالرعاية من مطلقات ومحدودى دخل ومعاقين بهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك من خلال التنسيق بين الأورمان مع مديرية الطب البيطرى.

420404664_738692728434587_5321806782378099915_n
420404664_738692728434587_5321806782378099915_n
434601572_738692738434586_3304408291586226215_n
434601572_738692738434586_3304408291586226215_n
الأسر الاولى بالرعاية الأورمان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطب البيطري الوادى المتصدع بمحافظة الشرقية توفير حياة كريمة حمى الوادى المتصدع حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

يغطي جميع العواصم العربية ويحمل أسلحة نووية وكيميائية.. هذا هو المشروع الصاروخي الإسرائيلي للحرب الشاملة

ترشيحاتنا

تشكيل رؤساء الصحف الجدد.. فرحات بالأهرام وعفيفي بأخبار اليوم ولطفي بدار التحرير

عشيق مراتي.. مطاردة وأكشن لتحرير موظف مختطف في أكتوبر

استثناء هذه المشروعات من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 

شاهد هذا الفيديو الآن لمعرفة أماكن شراء الأسماك والرنجة بأرخص الأسعار قبل العيد

دعاء ختم القرآن ليلة 29 رمضان.. سُنة عظيمة في آخر ليلة وترية

19 مليون جنيه.. صدمة جديدة لتجار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

ما علاقة الخمر؟ أكبر معمر بالعالم يكشف سرا خطيرا

أجملهن نسرين طافش ودرة.. إطلالات الفنانات في آخر أسبوع برمضان تشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

سأعتزل بعد 4 أعوام.. هالة صدقي تكشف سبب ابتعادها عن الفن

الأرصاد توضح حقيقة ضرب العاصفة «نهال» مصر.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الريفية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ