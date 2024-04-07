أورمان الشرقية تسلم 17 رأس ماشية للمستحقين في صان الحجر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تُولى اهتماما كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية و محدودى الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المستمر و الدائم مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية النشِطة لتقديم أفضل الخدمات لهم و العمل على تحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم تسليم ١٧ رأس ماشية حلوب بالمواليد بقرية اللبشة التابعة لإدارة الحسينية البيطرية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية من المطلقات ومحدودى الدخل و المعاقين دون تحملهم أى أعباء مادية، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول تعاون بين مديرية الطب البيطرى وجمعية الأورمان بقيادة اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان بمصر و ممثلها بمحافظة الشرقية المستشار سيد الشوربجى مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن أطباء إدارة الحسينية البيطرية قاموا بتحصين رؤوس الماشية التي تم تسليمها بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتأمين على رؤوس الماشية المسلمة.

وأكد المستشار سيد الشوربجى مدير عام الأورمان بالشرقية أنه تم اختيار الحالات المستحقة وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات وهم ما يطلق عليهم الأسر الأولى بالرعاية من مطلقات ومحدودى دخل ومعاقين بهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك من خلال التنسيق بين الأورمان مع مديرية الطب البيطرى.

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