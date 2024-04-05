في احتفالية كبري..أهالي ابونجاح بالشرقية يكرمون 700 من حفظه القرآن الكريم

نظم أهالي قرية ابونجاح التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية إحتفالية كبري لتكريم 700 طالب من حفظه القرآن الكريم من أبناء القرية بحضور المئات من اهالي وشباب القرية وعمد ومشايخ القري المجاورة وعدد من الأجهة القيادية والتنفيذية والسياسية بمحافظات الشرقية والقليوبية والدقهلية وذلك بإحدي القاعات بالقرية.

بدأت الإحتفالية بتلاوة ايات من الذكر الحكيم للقارئ "ممدوح جودة سعد" أعقبها كلمة للدكتور "ابو زيد الجوهري" أحد علماء الأزهر الشريف وأحد ابناء القرية والذي تحدث فيها عن فضل حفظ القرآن الكريم وأهمية تشجيع النشء علي حفظ كتاب الله مشيدا بالتنظيم الجيد من شباب القرية لهذا الحدث الهام.

أكد الشيخ "عبد العزيز قاعود" احد ابناء القرية والمشرف علي المسابقة انه تم تنظيم المسابقة القرآنية تحت شعار "المسابقة الكبري في حفظ القرآن الكريم بقرية ابونجاح" وتقدم بها أكثر من 700 طالب وطالبة من ابناء القرية بمختلف المستويات وتم تقديم الجوائز المادية والعينيه للفائزين وسط تفاعل كبير من جانب أبناء القرية.

وأضاف الدكتور "السيد عادل" احد المشرفين علي المسابقة انه تم تقسيم المسابقة الي عدد من المستويات وهم القرآن كاملا وتم تكريم الأوائل بمنحهم جوائز مالية قيمة بالإضافة الي جوائز عينية والمستوي الثاني هو حفظ ربع القرآن والمستوي الثالث هو حفظ نصف القرآن والمستوي الرابع هو حفظ ربع القرآن والمستوي الخامس هو حفظ أجزاء متفرقة من القرآن الكريم.

فيما أشار الشيخ "علاء محمود جميل" الي انه تهدف المسابقة إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم،بالإضافة الي غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدي النشء والشباب.



وفي نهاية الإحتفالية أثني أهالي القرية وذوي المكرمين علي التنظيم وعلي القائمين علي هذة المسابقة مقدمين الشكر لكل من ساهم في هذا العمل متمنين للجميع مزيد من النجاح والتوفيق.

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