مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في لجنته الانتخابية، بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

وعقب الإدلاء بصوته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن اعتزازه بالمشاركة اليوم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، باعتباره واجباً وطنياً وحقاً دستورياً، داعياً جُموع المواطنين للمُشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، تمسكاً بحقهم الدستوري، ولمواصلة دورهم في المُساهمة الايجابية تجاه بناء مؤسسات الوطن، ودعم مسيرته لتحقيق التنمية المنشودة، خاصة بعد ما شهده التصويت في الخارج بالمرحلة الأولى من إقبال كبير لأبناء الوطن.

وثمّن رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب مؤسسات الدولة المختلفة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والبعثات الدبلوماسية المصرية، من أجل توفير مختلف أوجه الدعم والتنسيق والتعاون لضمان سير العملية الانتخابية بجميع لجان الاقتراع بالخارج والداخل بانتظام ويُسر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه باتمام هذا الاستحقاق الدستوري، سيكون تشكيل غرفتي البرلمان المصري قد اكتمل، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني، ومواصلة مسيرة التعاون الفاعل بين الحكومة والبرلمان.