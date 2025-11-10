فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل ملابس في فيصل.. والأمن يتدخل

قامت الأجهزة الأمنية بفحص مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مشاجرة بشارع العشرين بمنطقة فيصل بين عدد من الأشخاص استخدموا فيها أسلحة بيضاء وإصابة أحدهم.

اقتحم المتشاجرون أحد محال الملابس بالمنطقة، وتبادلوا الضرب داخل المحل، مما أدى إلى إتلاف محتويات المحل وتكسير المانيكانات والمعدات، وإحداث خسائر مادية جسيمة ووجود آثار دماء داخل المكان نتيجة الإصابات التي لحقت بالمشاركين في الواقعة.

وكتب ناشر الفيديو أن العاملين بالمحل تعرضوا إلى اعتداءات لفظية من جانب المتشاجرين أثناء محاولتهم إبعادهم عن المكان، وطالب أصحاب المحل الجهات الأمنية بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الجناة وردع مثل هذه الأفعال، مؤكدين أن الحادث وقع في وضح النهار وأمام أعين المواطنين، وتكثف الأجهزة الأمنية حاليًا جهودها لتحديد هوية المتورطين وضبطهم.