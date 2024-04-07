البورصة تربح 24 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 24 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 28673 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 35093 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 12216 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 6545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 9311 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 7515 نقطة.