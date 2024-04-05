تعطيل العمل في البورصة 5 أيام.. تفاصيل

بمناسبة عيد الفطر

تقرر تعطيل التداول بالبورصة المصرية اعتبارا من الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أيام بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

تتضمن فترة إجازة عيد الفطر من 9 أبريل حتى 14 من نفس الشهر .

وأيضا البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أيام بمناسبة احتفالات عيد الفطر.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم أنه من المقرر عودة العاملين في الجهاز المصرفي صباح الاثنين من الأسبوع التالي له.

وتتضمن فترة الاجازة وفقا لتقرير البنك المركزي من 9 ابريل حتي 14 من نفس الشهر .

توفير أوراق النقد الجديدة

وكشفت مصادر مطلعة لـ"صدي البلد" عن تعهد البنوك بإتاحة أوراق النقد الجديدة داخل ماكينات الصراف الالي ATM علي مستوي فروعها المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية لتلبية طلبات المواطنين والعملاء في فترات العيد .

وتعتزم البنوك تشكيل غرف عمليات مستقلة بكل بنك لمتابعة مستويات الخدمات المقدمة للجمهور خلال فترات الاعياد والتي تتزامن مع عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أبريل الجاري .