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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدأ الارتفاع.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 4 أبريل 2024

صدى البلد

قفزت أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الخميس 4 أبريل 2024 ليعلن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 اليوم زيادة بنحو 30 جنيها حيث سجل الذهب عيار 21 الان في الصاغة دون مصنعية 3120 جنيها شراء و3090 جنيها بيع.

أسعار الذهب في الصاغة اليوم الخميس 4 أبريل

جولد بيليون: الذهب يحقق مستوى غير مسبوق في البورصة العالمية

واصل سعر أونصة الذهب العالمي تحقيق مستويات تاريخية جديدة، حيث ارتفعت الأربعاء لمستوى جديد بسبب الطلب الكبير على الملاذ الآمن في الأسواق والتحوط ضد التضخم الذي يرى البعض أنه مستمر لفترة أطول في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس تجاهلا لارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.

سجل الذهب الفوري أعلى مستوى تاريخي اليوم عند المستوى 2288 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2280 دولار وذلك قبل أن يعود إلى التراجع ويسجل أدنى مستوى اليوم عند 2267 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.3% ليتداول حالياً عند المستوى 2273 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

ويتلقى الذهب دعما كبيرا في الأسواق المالية نتيحة الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، حيث استمرت أوكرانيا في مهاجمة البنية التحتية النفطية في روسيا، بالإضافة إلى الزلزال الكبير الذي ضرب البنية التحتية في تايوان ومصانع الرقائق الكبرى لديها، فضلا عن عمليات البيع الواسعة للأسهم العالمية بسبب تراجع الإقبال على المخاطرة.

وجاءت زيادة الطلب على الذهب بالرغم من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.9% ليسجل أعلى مستوى منذ 4 أشهر ونصف عند 4.405%، بينما استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع.

عوائد السندات المرتفعة من المفترض أن تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه هذا بالإضافة إلى قوة الدولار، ولكن الطلب القوي الحالي على الذهب عوض هذا التأثير السلبي ودفعه إلى مزيد من الارتفاع.

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