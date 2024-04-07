ناجي الشهابي: الرئيس السيسي حدد برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام أصبح تقليد سنوي، مشيرا إلى أنه يتواجد به كافة فئات المجتمع المصري.

وقال ناجي الشهابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن الرئيس السيسي يحدد معايير العمل خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن الرئيس خلال كلمته التي ألقاها تحدث عن برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة استكمال الحوار الوطني، لمناقشة القضايا المختلفة، وعرض التوصيات الهامة للوصول لحلول للقضايا الهامة.