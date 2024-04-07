علامات استفهام.. فرج عامر يهاجم التحكيم المصري والأفريقي

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على التحكيم الافريقي والتحكيم المصري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر :"التحكيم الافريقي والتحكيم المصري ما زال محل نقد كبير ، وهناك علامات استفهام أمام أمور بديهية يجب تفاديها حتي ننقي الثوب الأبيض وننهض بكرة القدم ويفوز من هو قادر علي الفوز بمجهود لاعبية وخطة وتركيز مدربية .



وتابع : اتكلم عن مباراة مازيمبي ويانج افريكانز علي المستوي الافريقي ومباراة الاسماعيلي وسموحة التي شابهما اخطاء حقيقية واكيد ليست مقصودة علي الاقل في مباراة سموحة والاسماعيلي، ولكنها كانت غريبة وغير متوقعة ، ولكنها ايضا اخطاء موثرة في النتيجةوان كان هذا لا ينفي تهاون واخطاء يانج افريكانز واخطاء سموحة التكتيكية الواضحة والتقصير الدفاعي الشديد في آخر ربع ساعة".