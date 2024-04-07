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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يحاول استعادة الصدارة أمام مانشستر يونايتد اليوم

صدى البلد

تقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول،  مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية. 

وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع التعليق الرياضي لـ خليل البلوشي.

ويسعى ليفربول، بقيادة محمد صلاح، لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من أرسنال، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة، ويسعى مانشستر يونايتد إلى تحسين وضعه في الترتيب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 48 نقطة، ويعول على دعم جماهيره وعامل الأرض في هذه المواجهة الحاسمة.

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