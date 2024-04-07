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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«خريجي الأزهر» تحتفي بالبراعم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

«خريجي الأزهر» تحتفي
«خريجي الأزهر» تحتفي بالبراعم الفائزين في مسابقة القرآن

أقامت اليوم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم لبراعم الوافدين والمصريين، التي أجريت خلال شهر رمضان الجاري بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل ومجلة نور.

«خريجي الأزهر» تحتفي بالبراعم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

أجريت المسابقة على أربع مستويات حفظ القرآن الكريم كاملا وحفظ نصف القرآن وحفظ ربع القرآن، وحفظ جزء من القرآن، فضلا عن الأصوات الحسنة.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، للأطفال الفائزين خلال الحفل: أهنئكم جميعا بيوم احتفالكم هذا فأنتم أهل القرآن وأهل الله وخاصته، وأخص بالشكر كل من ساندكم لتيسير حفظكم للقرآن من ذويكم وأقربائكم فهم مهدوا لكم الطريق لأن يعلوا شأنكم وقدركم  وتزداد مكانتكم رفعة في الدنيا والآخرة بحمل القرآن الكريم في قلوبكم ومن ثم العمل بما فيه من طاعات وتعاليم الدين الحنيف.

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كما أبلغ الدكتور المحرصاوي الفائزين وذويهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، وتمنيه للمتسابقين التوفيق والسداد والنجاح كما قدم تهنئته بقرب عيد الفطر المبارك.

وتمت إذاعة كلمة مسجلة للدكتور محمد الزغبي، رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، هنأ فيها المتسابقين، وقدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر على رعايته ودعمه اللا محدود لحفظة القرآن الكريم في العالم أجمع، وشكره للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لهذا الجهد ورعايتها لهؤلاء البراعم، وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه المسابقة كثرة المشاركين فيها وهذا يدل على نجاحها وتميزها، كما وعد بزيادة دعم المسابقة في الأعوام المقبلة.

حضر الحفل أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور عبدالدايم نصير، أمين عام المنظمة، الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور.

وفي نهاية الحفل تسلم الفائزون شهادات التقدير والمكافآت المالية المخصصة لكل منهم.

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