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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر: قلوبنا تكاد تنفطر جراء ما أصاب إخواننا في غزة

شيخ الأزهر ووفد الكنيسة
شيخ الأزهر ووفد الكنيسة الأسقفية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، يرافقه الدكتور منير حنا، مطران ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

شيخ الأزهر: قلوبنا تكاد تنفطر جراء ما أصاب لإخواننا في غزة

 وأعرب شيخ الأزهر، عن سعادته بتجدد هذا اللقاء الذي يشهد على أواصر الأخوة والمحبة والمودة، وعمق الترابط بين المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، مؤكدا فضيلته أن هذه اللقاءات تعكس احتراما متبادلا وأنموذجا للتعايش بين المسلمين والمسيحيين في مصر، مصرحا فضيلته "على الرغم من قرب حلول عيد الفطر المبارك إلا أن مظاهر الفرح بهذه المناسبات اختفت وتلاشت حينما نرى ما يحدث من قتل وانتهاك وسفك لدماء إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة، وندعو الله أن يعجل بانتهاء هذه المجازر والمذابح التي يرتكبها هذا الكيان المنحل عن كل القيم الإنسانية والأخلاق على مدار اللحظة.

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 من جانبه، أكد الدكتور سامي فوزي، تقديره لدور شيخ الأزهر في نشر قيم الإخاء والتعايش، وتمنياته لفضيلة الإمام الأكبر وكل المسلمين بالخير والسلام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مقدرا كل ما يقوم به الأزهر الشريف من جهود لنشر قيم السلام العالمي والأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش الإيجابي بين الجميع.

شيخ الأزهر غزة عيد الفطر مشيخة الأزهر الدكتور أحمد الطيب وفد الكنيسة الأسقفية

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