عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسر جلال ونور اللبنانية يكشفان تفاصيل مسلسل «جودر» مع أسامة كمال الأربعاء المقبل

جودر
جودر

يستضيف الإعلامي أسامة كمال في برنامجه "مساء dmc"، على قناة "‏dmc" يوم الأربعاء المقبل، أبطال وصناع مسلسل "جودر".  

يحل كل من ياسر جلال ونور اللبنانية والمخرج إسلام خيري والمولف أنور عبد المغيث والمنتج تامر مرتضي والمنتج الفني والممثل عن شركة ميديا هب محمد سري، ضيوفًا على البرامج في حديث خاص عن العمل وكواليسه.

ويتحدث النجوم عن أدوارهم وأبرز التحديات التي واجهتم في تصوير العمل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

اسلام خيري الاعلامي اسامة كمال أسامة كمال مسلسل جودر ياسر جلال ياسمين رئيس نور اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

اهدى يا شيخ متتعفرتش.. تفاصيل هجوم مُصلٍ على إمام مسجد

موضوعات متعلقة

شريف سلامة ودينا الشربينى مع إسعاد يونس في عيد الفطر

لكل مجتهد نصيب.. أول تعليق من كزبرة على منتقدي صوره بالجامعة الأمريكية

هاني شاكر يحيي حفلا في الأوبرا بمناسبة أعياد الربيع.. 29 أبريل

مع سيارة نعمة الأفوكاتو.. مفاجأة مي عمر لجمهورها فى العيد

أثار الجدل.. حقيقة تكريم كزبرة فى الجامعة البريطانية| تفاصيل

نادين نسيب نجيم تكشف كواليس صفع محمد الأحمد لها

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

ترشيحاتنا

تمهيدا لافتتاحه.. مدبولي يتابع موقف الأعمال بالمتحف المصري الكبير

طفل يستفسر: ليه ربنا مخلاش سيدنا محمد عايش لحد دلوقتي؟|علي جمعة: «رحمة بنا»

لزيادة الاقبال عليها.. بشرى من التعليم بشأن التقديم في المدارس الرسمية الدولية

سأعتزل بعد 4 أعوام.. هالة صدقي تكشف سبب ابتعادها عن الفن

خاص| تخصصات جديدة لطلاب الثانوية العامة 2024 تؤهل لفرص عمل قبل التخرج

وثائق سرية تكشف السبب الحقيقي لطلاق براد بيت وأنجلينا جولي |فيديوجراف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

ما علاقة الخمر؟ أكبر معمر بالعالم يكشف سرا خطيرا

أجملهن نسرين طافش ودرة.. إطلالات الفنانات في آخر أسبوع برمضان تشعل السوشيال ميديا|شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كحك العيد؟

فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

الأرصاد توضح حقيقة ضرب العاصفة «نهال» مصر.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الريفية|فيديو

مع سيارة نعمة الأفوكاتو.. مفاجأة مي عمر لجمهورها فى العيد

الذهب يصعد بسرعة الصاروخ .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ