ياسر جلال ونور اللبنانية يكشفان تفاصيل مسلسل «جودر» مع أسامة كمال الأربعاء المقبل

يستضيف الإعلامي أسامة كمال في برنامجه "مساء dmc"، على قناة "‏dmc" يوم الأربعاء المقبل، أبطال وصناع مسلسل "جودر".

يحل كل من ياسر جلال ونور اللبنانية والمخرج إسلام خيري والمولف أنور عبد المغيث والمنتج تامر مرتضي والمنتج الفني والممثل عن شركة ميديا هب محمد سري، ضيوفًا على البرامج في حديث خاص عن العمل وكواليسه.

ويتحدث النجوم عن أدوارهم وأبرز التحديات التي واجهتم في تصوير العمل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.