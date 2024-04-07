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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

110 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 4.3 % في تعاملات  المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك بفعل ارتفاع الطلب العالمي، وسط تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري. 

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قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 97 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2330 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3657 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2743 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 70 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وفي سياق متصل، سجل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة  الصادر يوم الجمعة، نحو 303 ألف  وظيفة، فيما تراجع معدل البطالة ليسجل 3.8% هبوط، واستقر معدل الأجور في الساعة عند 0.3%.
وأشار جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في كلمته خلال افتتاحية مؤتمر الأعمال والحكومة والمجتمع في جامعة ستانفورد، إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي، حيث يسهم سوق العمل القوي في إبطاء وتيرة خفض التضخم، فاستمرار تراجع معدلات البطالة يؤدي لاستمرار راتفاع الطلب، مما يدعم استقرار التضخم وليس خفضه كما يريد الفيدرالي.
وأكد باول، على أن الفيدرالي الأمريكي لن يخفض أسعار الفائدة، حتى يحصل على المزيد من الثقة بشأن هبوط التضخم.

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