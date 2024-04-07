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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

140 جنيها للجرام| ارتفاع سريع في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

ارتفع سعر الذهب في مصر مع نهاية تعاملات أمس، السبت، على مستوى الأعيرة الذهبية  المختلفة متأثرا بارتفاع سعر الذهب عالميا، بالإضافة إلى اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وارتفعت أسعار الذهب، إلى مستوى قياسي جديد، بسبب عدد من العوامل، من بينها رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والمشتريات للمضاربة ومشتريات البنوك المركزية، على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر مارس.

 

وربح الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2324.15 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2344.50 دولار في وقت سابق من الجلسة. 

وارتفع الذهب أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع، وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع سعر الذهب في مصر بمتوسط 140 جنيها في الجرام الواحد.

 

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سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2230 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2743 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3200 جنيه. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 25.600 جنيه.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

يدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية يقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد من هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدا لحائزيه.

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