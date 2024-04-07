نتنياهو يعلق على المظاهرات: هناك أقلية متطرفة تجر إسرائيل إلى الانقسام

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على المظاهرات العنيفة في إسرائيل ضد حكومته والتي تطالب بإقالته من منصبة فورا وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال: في خضم الحرب، نحن بحاجة إلى أن نتحد لصد الهجمات ضدنا. هذا هو الوقت المناسب للوحدة. لكن في هذا الوقت بالتحديد، تحاول أقلية متطرفة وعنيفة جر البلاد إلى الانقسام، لا يوجد شيء يريده أعداؤنا أكثر من ذلك، ويتمنون أن يوقفنا الانقسام الداخلي والكراهية غير المبررة قبل النصر مباشرة".

وأضاف: الدول تنهض بالوحدة وتهبط بالفرقة، لا تخطئوا بشأن أعدائنا، فالأغلبية المطلقة من الإسرائيليين متحدين في الحاجة إلى مواصلة القتال حتى النصر".

وتابع: غالبية الشعب، وأنا بينهم، يدينون أي مظهر من مظاهر العنف داخلنا، أعمال شغب وانتهاكات للقانون، ودهس المتظاهرين أو مهاجمة رجال الشرطة، والتحريض الجامح والعنف القاتل على شبكات التواصل الاجتماعي، سوف نقف متحدين، ونضرب أعداءنا، ونقضي على حماس، ونحرر رهائننا، وبعون الله سنحقق النصر الكامل".