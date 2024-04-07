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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمزايا وعروض حصرية.. بنك القاهرة يشارك فى فعاليات «الشمول المالي للمرأة»

صدى البلد

تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، شارك بنك القاهرة فى فعاليات الاحتفال ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 8 وحتى 31 مارس من خلال طرح باقة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات تحقيقاً لأهداف الشمول المالى.

جاءت مشاركة البنك فى المبادرة إيماناً بأهميتها ودورها الفعال فى تعزيز حصول المرأة على الخدمات المالية المتنوعة ودعماً للنماذج النسائية، ما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.  

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وخلال فعاليات الحملة، عمل بنك القاهرة على تقديم مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات، والتى تشمل فتح حساب وفر مجاناً وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.

كما عمل البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات، ومن أبرزها فتح حساب "بُــــكره" مجاناً، والذي يتميز بإمكانية الادخار بالتقسيط بدءاً من 100 جنيه وبدون حد أقصى ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع إمكانية التأمين، حيث إن الحساب مصمم خصيصاً للمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شئونها المالية عبر وسيلة آمنة للادخار تشمل حلولا ومزايا مصرفية، ما يشجع المرأة على الادخار سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.

وقدم البنك عرضا خاصا للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصما 25% على المصاريف الإدارية للقروض الشخصية والقروض متناهية الصغر.

جدير بالذكر أن المرأة تستحوذ على 35% من محفظة بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يقوم البنك بتمويل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة. 

ويحرص بنك القاهرة أيضًا على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية، حيث شارك البنك في قطار الخير بالتعاون مع أكاديمية "بانكرز لاونج" لنشر الوعي في عدة محافظات بحضور فئات مستهدفة للشمول المالي سواء من السيدات أو الشباب.

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