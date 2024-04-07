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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

استجابة سريعة لأمنيته.. الأول بمسابقة القرآن العالمية إماما بمسجد عمرو بن العاص

احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر 2024

حقق أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمنية المتسابق في إمامة المصلين بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، حيث سيؤم المصلين في صلاة العشاء.

استجابة سريعة لأمنيته.. الأول بمسابقة القرآن الـ 30 إماما لعشاء وتراويح 29 رمضان

بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وفي استجابة سريعة لأمنية المتسابق يوسف السيد عبد المعطي السيد الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 400 ألف جنيه في الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة. 

الأوقاف توزع 56 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بالمحافظات

وحال إعلان دار الإفتاء المصرية اكتمال شهر رمضان ثلاثين يومًا سيؤمهم أيضًا في صلاة التراويح بإذن الله تعالى.

الأوقاف محمد مختار جمعة صلاة العشاء عشاء وتراويح 29 رمضان احتفالية ليلة القدر 2024 وزارة الأوقاف المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

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